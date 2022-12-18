Николаевщину атаковали шахиды. Работает ПВО

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в ночь на 19-е декабря Николаевщину атаковали беспилотники-шахиды. В области объявлена воздушная тревога.

По словам Кима, благодаря работе ПВО вражеские беспилотники удается успешно сбивать. Также сообщают о наличии шахидов в других областях. В частности, в Одесской области.

Официальная информация будет позже.