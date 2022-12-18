Николаевщину атаковали шахиды. Работает ПВО
Об этом сообщил Виталий Ким
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в ночь на 19-е декабря Николаевщину атаковали беспилотники-шахиды. В области объявлена воздушная тревога.
По словам Кима, благодаря работе ПВО вражеские беспилотники удается успешно сбивать. Также сообщают о наличии шахидов в других областях. В частности, в Одесской области.
Официальная информация будет позже.
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Источник:Віталій Кім
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