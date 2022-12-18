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Николаевщину атаковали шахиды. Работает ПВО

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Об этом сообщил Виталий Ким

Николаевщину атаковали шахиды. Работает ПВО

UA-Футбол
Новина українською

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в ночь на 19-е декабря Николаевщину атаковали беспилотники-шахиды. В области объявлена воздушная тревога.

По словам Кима, благодаря работе ПВО вражеские беспилотники удается успешно сбивать. Также сообщают о наличии шахидов в других областях. В частности, в Одесской области.

Официальная информация будет позже.

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В статье: война с россией
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Источник:
Віталій Кім

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