Видеодайджест за 298-й день войны от Генштаба ВСУ
Слава Героям Украины!
Zelenskiy / Official (Photo: Serhii Nuzhnenko)
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подготовил видеодайжест за 298-й день российского вторжения.
Наши храбрые воины мужественно защищают украинскую землю и небо. А россияне продолжают коварно наносить ракетные удары по мирным регионам Украины.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Аргентина – Франция 3:3 / пен 4:2. Видео голов и обзор матча
- Аргентина - Франция 3:3, серия пенальти 4:2. Справедливость футбола
- Аргентина - Франция: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала ЧМ-2022
- "Сегодня был огонь!" - Резников поблагодарил Германию за системы ПВО IRIS-T
- Жена Месси не пришла на ужин спутниц игроков сборной Аргентины перед полуфиналом ЧМ
- Красотка дня. Сексуальная вторая половинка звезды сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн