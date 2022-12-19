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ВСУ поразили российскую радиолокационную станцию Зоопарк, авиация нанесла 9 ударов

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Украинские воины отразили 15 атак в течение воскресенья

ВСУ поразили российскую радиолокационную станцию Зоопарк, авиация нанесла 9 ударов

САУ Zuzana на службі української армії, фото - Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке понедельника, 19 декабря, сообщает, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах 15 населенных пунктов, а именно возле Стельмаховки, Макеевки, Червонопоповки и Белогоровки Луганской области, а также возле Верхнекаменского, Бахмутского , Подгородного, Бахмута, Клищиивки, Андреевки, Красногоровки, Александрополя, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

Россияне при этом нанесли 4 ракетных и 7 авиационных ударов с помощью БПлА типа Shahed-136, а также совершили 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали населённые пункты, гражданская инфраструктура и мирное население.

Украинская авиация в свою очередь в воскресенье нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Наши защитники сбили семь БпЛА типа "Shahed-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов противника, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы "Зоопарк".

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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