Украинская ПВО за ночь уничтожила 30 дронов-камикадзе
ВСУ отразили очередную атаку россиян
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Россия в ночь с 18 на 19 декабря атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131".
Как сообщает командование Воздушных Сил ВСУ, всего обнаружено около 35 баражирующих боеприпасов. Как и в прошлый раз, ударные БПЛА были запущены с восточного побережья Азовского моря.
При этом Воздушные Силы ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожили 30 "шахедов" российских оккупантов. "К уничтожению воздушных целей привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительной авиации, мобильные огневые группы", - говорится в официальном сообщении.
Отметим, что 20 шахедов были направлены на Киев, из них 5 попали в инфраструктурные объекты на правом берегу Днепра.
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