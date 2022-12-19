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Украинская ПВО за ночь уничтожила 30 дронов-камикадзе

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ВСУ отразили очередную атаку россиян

Украинская ПВО за ночь уничтожила 30 дронов-камикадзе

фото - Getty Images

Новина українською

Россия в ночь с 18 на 19 декабря атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131".

Как сообщает командование Воздушных Сил ВСУ, всего обнаружено около 35 баражирующих боеприпасов. Как и в прошлый раз, ударные БПЛА были запущены с восточного побережья Азовского моря.

При этом Воздушные Силы ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожили 30 "шахедов" российских оккупантов. "К уничтожению воздушных целей привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительной авиации, мобильные огневые группы", - говорится в официальном сообщении.

Отметим, что 20 шахедов были направлены на Киев, из них 5 попали в инфраструктурные объекты на правом берегу Днепра.

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В статье: война с россией
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