ВСУ ликвидировали за воскресенье полтысячи оккупантов - Генштаб
Еще немного и будет 100 тысяч
фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля по 19 декабря.
За воскресенье было ликвидировано еще 520 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 98800 человек.
Потери россиян в технике:
- танков - 2988 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 5969 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 1953 (+5) ед,
- РСЗО - 410 (+0) ед,
- средства ПВО - 212 (+1) ед,
- самолетов - 281 (+0) ед,
- вертолетов - 264 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1657 (+8),
- крылатые ракеты - 653 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4592 (+13) ед,
- специальная техника – 175 (+1).
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