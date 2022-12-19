  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ ликвидировали за воскресенье полтысячи оккупантов - Генштаб
В тренде

ВСУ ликвидировали за воскресенье полтысячи оккупантов - Генштаб

Общие новости
(1 голосов)

Еще немного и будет 100 тысяч

ВСУ ликвидировали за воскресенье полтысячи оккупантов - Генштаб

фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля по 19 декабря.

За воскресенье было ликвидировано еще 520 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 98800 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков - 2988 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 5969 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 1953 (+5) ед,
  • РСЗО - 410 (+0) ед,
  • средства ПВО - 212 (+1) ед,
  • самолетов - 281 (+0) ед,
  • вертолетов - 264 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1657 (+8),
  • крылатые ракеты - 653 (+0),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4592 (+13) ед,
  • специальная техника – 175 (+1).
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде