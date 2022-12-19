Британия поставит Украине боеприпасов на 250 млн фунтов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в понедельник, 19 декабря, во время встречи с коллегами из стран Северной Европы, Балтии и Нидерландов объявит о новом крупном артиллерийском пакете для Украины.

Как говорится в заявлении британского правительства, Великобритания поставит "сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в следующем году по контракту на сумму 250 миллионов фунтов стерлингов (304 миллиона долларов), который обеспечит постоянный поставку критически важных артиллерийских боеприпасов в Украину в течение 2023 года".

В офисе премьер-министра также указали, что Сунак призовет лидеров не снижать, и по возможности увеличить поддержку Украины.

На встрече Объединенных экспедиционных сил, в которой участвуют лидеры Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Великобритании, также выступит президент Украины Владимир Зеленский