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Защитник Азовстали подарил послу Украины в США футболку Шахтера

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С фамилией Михаила Мудрика

Защитник Азовстали подарил послу Украины в США футболку Шахтера

Шахтер

Новина українською

В воскресенье, 18 декабря, один из защитников "Азовстали" Михаил Дианов встретился с послом Украины Оксаной Маркаровой в Вашингтоне, США.

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Дианов подарил послу футболку донецкого клуба "Шахтер" с фамилией Михаила Мудрика. Встреча прошла после финала чемпионата мира-2022.

Пресс-служба "горняков" отметила, что во время разговора военнослужащий рассказал, что мечтает, чтобы через 4 года, когда следующий чемпионат мира будет проходить в США, Михаил Мудрик и сборная Украины претендовали на победу.

Защитник Азовстали подарил послу Украины в США футболку Шахтера - изображение 1
Фото: facebook.com/fcshakhtar
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В статье: Шахтер (Донецк) война с россией Михаил Дианов
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