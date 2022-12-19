Защитник Азовстали подарил послу Украины в США футболку Шахтера

В воскресенье, 18 декабря, один из защитников "Азовстали" Михаил Дианов встретился с послом Украины Оксаной Маркаровой в Вашингтоне, США.

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Дианов подарил послу футболку донецкого клуба "Шахтер" с фамилией Михаила Мудрика. Встреча прошла после финала чемпионата мира-2022.

Пресс-служба "горняков" отметила, что во время разговора военнослужащий рассказал, что мечтает, чтобы через 4 года, когда следующий чемпионат мира будет проходить в США, Михаил Мудрик и сборная Украины претендовали на победу.

Фото: facebook.com/fcshakhtar