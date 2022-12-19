Зеленский сообщил, сколько Иран передал дронов России в новой партии

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства сообщил, сколько дронов иранского производства недавно было передано России для атак Украины. По словам главы украинского государства, речь идет о 250 "Шахедах".

"Этой ночью Украина снова была атакована иранскими дронами. 34 "Шахеда". Я говорю и количество, и название, и вполне конкретно. Это "Шахеды" из новой партии, полученной Россией от Ирана. 250 штук – столько всего "Шахедов" сейчас получено государством-террористом. Российские ракеты и иранские дроны применяются для ударов прежде всего по нашей энергетике – и вы знаете все детали об этом. Только один недавний массированный удар по Украине задел более 20 миллионов наших людей. В результате города-миллионники и большинство украинских регионов остались абсолютно без электричества. Всего на вечер 16 декабря было отключено от энергоснабжения 22 миллиона 408 тысяч украинцев. Более десяти миллионов человек была прервана подача воды и тепла. Представьте, каков масштаб этого террора. И представьте, что его можно остановить", – сказал президент.

Зеленский отметил, что зима – это решающее время в войне, когда можно принять решение, результаты которых уже весной позволят очертить восстановление нашей территориальной целостности и гарантирование того, что российский реваншизм никогда больше не преодолеет границу Украины, а значит – Европы.

"Сегодня, в день Святого Николая по восточному обряду, российские террористы "подарили" украинским детям новые удары. Я же прошу вас поддержать нашу страну именно сейчас четким решением – предоставить все то, что может не только сохранять существующую динамику на поле боя в Украине, но и ускорить движение наших сил обороны к победе. Ибо наша победа – это будет и победа каждого из вас, и это победа Европы, ваших народов, победа, которой ожидает, уверен, весь мир. Так уж случилось, что украинские дети в своих письмах к святому Николаю просят ПВО, просят оружия, просят победы – победы для них, победы для всех украинцев. Они все понимают, наши дети", - подытожил глава украинского государства.