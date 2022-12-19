"Точно отрабатывает "ахметовские деньги". Владелец Ингульца ответил Гордону

Президент петровского "Ингульца" Александр Поворознюк отреагировал на слова в свой адрес со стороны журналиста Дмитрия Гордона.

"Хочу сегодня обратиться к своим поклонникам. Глядя на то, что сейчас в интернете идут такие наезды на меня, действительно, б***ь, г****н, или этот, Гордон, точно отрабатывает "ахметовские деньги". Красавчик, слово держит, но ответ ему будет чуть позже.

Хочу объяснить слова, которыми они обо мне начинают рассказывать. Что я там 2 дома купил в Ужгороде… Да, это действительно правда. И машину еще купил жене, себе Lexus купил, еще осенью заплатил, а только в марте получил. Я этого не скрываю. Просто разница заключается в том, что я покупаю за заработанные, а они – за ворованные.

Ответ Гордону будет скоро. Очень жесткий", – добавил Поворознюк.

Напомним, владелец футбольного клуба назвал Гордона агентом ФСБ. В связи с этим он потребовал от Поворознюка либо предъявить доказательства, либо извиниться. В ходе своих высказываний журналист назвал его "жирной жабой".