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Путин прибыл в Минск. В Кремле утверждают, что он не будет склонять Лукашенко к участию в войне против Украины

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В Минске очередная встреча двух диктаторов

Путин прибыл в Минск. В Кремле утверждают, что он не будет склонять Лукашенко к участию в войне против Украины

фото з відкритих джерел

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Президент РФ Владимир Путин прибыл в Минск на переговоры с захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство "РИА-Новости".

При этом, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин не собирается принуждать Беларусь участвовать в войне против Украины.

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Публикации о том, что Путин едет в Минск призывать самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко к участию в "спецоперации" Песков назвал "глупыми и безосновательными".

В то же время командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергей Наев считает, в ходе встречи Путин будет давить Лукашенко, чтобы развернуть наземную операцию белорусских войск в Украине.

Эксперты американского Института исследования войны (ISW) в свою очередь отметили, что в совокупности встреча Путина с российским командованием, предполагаемый визит министра обороны РФ Сергея Шойгу на передовую и встреча Путина и Лукашенко предполагают новый этап в представлении, планировании и ведении войны.

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В статье: Владимир Путин Александр Лукашенко война с россией
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