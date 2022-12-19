Россия начала угрожать Греции из-за планов предоставить Украине комплексы ПВО С-300
Российская "дипломатия" в своем репертуаре
Defence Express
Министерство иностранных дел России прибегло к угрозам Греции после того, как греческие власти выразили готовность передать Украине зенитно-ракетные системы С-300 при условии размещения на Крите американских комплексов Patriot.
Комментарий с угрозами в понедельник разместили на сайте МИД РФ, он обнародован от имени директора департамента информации и печати министерства Марии Захаровой.
Захарова заявила, что планы о поставках Киеву С-300 и других средств ПВО провокационны и "откровенно враждебны" в отношении России. Ее заявление следует традиционной пропагандистской линии МИД РФ, в которой содержатся безосновательные обвинения в адрес Киева.
"Официальные Афины не беспокоит, что, направляя вооружение в зону боевых действий, они становятся прямыми соучастниками украинских неонацистов, ведущих преступную войну против мирного гражданского населения Донбасса, Запорожья и Херсонщины, в том числе многочисленных проживающих там этнических греков", - отметила Захарова.
По словам представителя МИД РФ, потенциальная передача Украине систем С300 станет "грубым нарушением" российско-греческих межправительственных соглашений о военно-техническом сотрудничестве и "неизбежно будет иметь последствия".
"Пока еще не поздно, можно отказаться от опасных замыслов. Еще раз предупреждаем греческое руководство об ответственности", – заявила Захарова.
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