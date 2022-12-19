Вацко: От своих руководителей на ТК Футбол никогда не слышал - хвали тех, критикуй других

Украинский комментатор Виктор Вацко рассказал о нюансах свое работы на телеканалах "Футбол", которые не так давно прекратили свое существование.

‒ Ринат Ахметов – каким он вам запомнился? Насколько вмешивался или вообще вдавался в работу своего медиа?

‒ С Ринатом Леонидовичем мы несколько раз общались в телефонном режиме. Говорили просто о футболе. Я реально был безумно удивлен, насколько он – футбольный человек, насколько понимает и знает футбол, насколько живет своим клубом, насколько интересуется и знает все обо всех своих игроках и тренерах.

О СМИ мы никогда не говорили. Я не могу себе представить, чтобы мне кто-нибудь сказал: "Говори это, не говори это. Хвали тех, критикуй других". Я этого никогда не слышал даже от своих непосредственных руководителей Александра Денисова, шеф-продюсера каналов Ивана Гресько. А самому Ахметову, думаю, это все было не нужно.

Еще раз повторю, мы говорили исключительно о футболе, футболистах, тренерах, тактике. Ахметов мне вообще – и по нашим разговорам, и по тому, что я слышал от других людей – показался человеком, слушающим других. То есть, прежде чем принять решение, он говорит с теми, чье мнение может быть ему интересно, анализирует услышанное и уже на основе услышанного и обдуманного, на основе собранной информации и собственного анализа, сам принимает решение.

– Случалось, что на вас обижались за сказанное в эфире?