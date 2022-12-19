Зеленский призвал западных лидеров поддержать Украину поставками ПВО
Президент отдельно обратился к каждому участнику заседания Объединенных экспедиционных сил
Telegram Zelenskiy / Official
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным лидерам с призывом увеличить поставки ПВО в Украину. 100% воздушный щит для нашей страны был одним из лучших шагов в противостоянии российской агрессии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian и Офис президента Украины.
Президент обратился к лидерам стран, которые входят в Объединенные экспедиционные силы и встречаются сегодня 19 декабря в Латвии.
По словам президента, российская агрессия должна потерпеть неудачу и это должно произойти как можно быстрее. Зеленский призвал Запад сделать все возможное, чтобы ускорить разгром россиян.
Президент добавил, что в результате ночных ударов миллионы людей остались без тепла и воды.
"Разрешите попросить вас увеличить возможность поставки систем противовоздушной обороны в нашу страну... 100% воздушный щит для Украины, это был бы один из самых успешных шагов против российской агрессии, и этот шаг нужен уже сейчас", - отметил президент.
"Зима сейчас - это решающее время. Время, когда можно принять решение, результаты которого уже весной позволят очертить восстановление нашей территориальной целостности и обеспечение того, что российский реваншизм никогда больше не преодолеет границу Украины, а значит, Европы", - заявил президент.
Также президент отдельно обратился к каждому участнику заседания Объединенных экспедиционных сил:
Британия
Премьер-министра Великобритании президент призвал увеличить поставки систем ПВО и помочь ускорить соответствующие решения партнеров.
Норвегия
Во время обращения к премьер-министру Норвегии Йонасу Гар Стьоре, Зеленский попросил увеличить поставки комплексов NASAMS, а также ракет к ним.
Нидерланды
Во время обращения к министру обороны Нидерландов Кайсе Оллонгрен, президент отметил необходимость увеличения количества современной бронетехники, в частности танков.
"Прошу также продолжить наше сотрудничество по танкам советского образца - необходимых снарядов, а также комплексов "Гарпун" и артиллерийских систем", - добавил президент.
Швеция
Во время обращения к премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону, Зеленский призвал передать ВСУ системы Archer и усилить способности Украины в защите неба зенитно-ракетными комплексами RBS-98 и самолетами Gripen.
Литва
Президента Литвы Гитанаса Науседа, президент попросил о передаче системы NAMAS и комплексов Stinger.
Дания
"Уважаемый господин вице-премьер Дании! Вы знаете нашу потребность в системах CAESAR, и именно такие системы вы ожидаете от Франции. Они жизненно необходимы именно сейчас и именно в Украине. Мы нуждаемся в вашем решении о передаче CAESAR", - заявил президент.
Финляндия
Президента Финляндии Саули Нийнисте, Зеленский призвал передать 122-й и 152-й калибр.
"Я прошу вас поддержать нашу страну именно сейчас четким решением - предоставить все то, что может не только сохранить имеющуюся динамику на поле боя в Украине, но и ускорить движение наших Сил обороны к победе. Потому что наша победа - это будет и победа каждого из вас, это победа Европы, которой мы все одинаково ожидаем", - добавил президент.
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