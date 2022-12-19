Вацко: У меня был даже реальный шанс стать профессиональным футболистом

Известный украинский комментатор Виктор Вацко рассказал о том, как он пришел в профессию, и как в юношестве чуть не стал профессиональным футболистом.

‒ Вы всегда мечтали стать именно комментатором или это уже, так сказать, производное от великой мечты?

– У меня всегда не мечты, а цели были. Конечно, я очень хотел играть в футбол. Занимался в ДЮСШ №4 у Юрия Васильевича Тенетко, немного получалось. Даже приглашали в футбольный спецкласс – но мой папа выступил жестко против, сказав: "Ты и учиться не будешь, и футболистом не станешь". Это был тяжелый удар для меня, я сильно обиделся, даже ушел из дома и некоторое время жил у бабушки. Но отец от своего не отступился и позже даже сказал: ты еще мне за это бутылку выставишь.

Что вы думаете? Я действительно выставил бутылку.

Позже, уже поступив на факультет журналистики Львовского университета, я продолжал играть в свое удовольствие, но к учебным вопросам не всегда относился внимательно. К примеру, сказали пройти практику – я услышал и забыл. А когда в университете жестко об этом напомнили, мой папа – ответственный секретарь известной львовской газеты "Высокий замок" – дал мне очень серьезного нагоняя: "Баламут, расп*здяй, батяр! Иди, я нашел тебе вариант, где отбыть практику!". И сыграло во мне что-то такое, что я сорвал первое попавшееся объявление и пошел в газету "Субботняя почта". Даже не знал, есть ли у них спортивный отдел, но там работали знакомые по учебе, которые сразу сказали: "О, ты же играешь за университетскую команду! Так пиши о спорте!" Так я и прошел практику.

‒ Каким футболистом был Виктор Вацко?

– Скажу так: футбол ничего не потерял от того, что я не стал профессиональным игроком. Я был нападающим, кое-что получалось. В школе, в университете всегда играл за все сборные команды. На область побегал за "Карпаты" (Каменка-Бугская) и "Рочин" (Сосновка). Был даже реальный шанс стать профи – приглашал на просмотр "Гарай" из Жовквы, позже прогремевший во Второй лиге чемпионата Украины. К слову, отличная была команда – Постранский в воротах, Беньо и Езерский – в обороне, с ними я до сих пор дружу, футбол сводит людей на всю жизнь.

На просмотре в "Гарае" мне казалось, что я все делаю хорошо – несколько мячей наколотил. Но у главного тренера команды Богдана Блавацкого был другой взгляд. Так я попал в когорту футболистов "мы тебе позвоним":) Уже на Евро-2020 Богдан Игоревич у нас на ТК "Футбол" был экспертом. Мы поговорили, вспомнили это время. Он сказал, что, прежде всего, тогда обратил внимание на мою скромную "физику", поэтому и не взял меня в команду. И сейчас я его поблагодарил, что он тогда принял именно такое решение. Это было к лучшему.

А позже я еще и получил травму колена. Тогда возможности нашей медицины были скромными. Разные врачи ставили разные диагнозы, один даже уже дал направление на операцию на мениске. Тогда, в середине 90-х, люди с повреждениями мениска заканчивали, а я еще и не начинал… Вот все это в комплексе и наложилось. Я сосредоточился уже на журналистике, тем более что-то получалось. Лет в 19, параллельно учась в университете, я стал завотделом спорта в газете "Экспресс" – крупнейшем печатном издании Западной Украины того времени.