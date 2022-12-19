23 сбитых Шахеда и 2 вертолета противника, - сводка Генштаба ВСУ за 19 декабря
Сводка Генштаба по положению на фронтах за 19 декабря
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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 19 декабря.
Идут двести девяносто девятые сутки российского широкомасштабного вторжения.
В течение суток противник нанес 1 ракетный удар, а также совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Также враг применил 28 иранских ударных БПЛА "Шахед-136", 23 из которых сбили Силы обороны Украины. В результате вражеских ударов пострадала гражданская инфраструктура и мирное население.
На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
На Слобожанском направлении враг обстрелял из артиллерии наши позиции в районах населенных пунктов Стрелка, Глубокое, Волчанск и Двухлетняя Харьковская область.
На Купянском и Лиманском направлениях противник стрелял по районам Котляровки, Крахмального и Берестового Харьковской области и Стельмаховки, Макеевки, Площадки, Червонопоповки и Дибровы в Луганской области.
На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает вести штурмовые действия, совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии по нашим позициям в районах двадцати пяти населенных пунктов. Среди них - Верхнекаменское, Берестовое, Яковлевка, Соледарь, Григоровка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты не прекращают обстрелы со всего спектра артиллерии районов населенных пунктов Темировка, Красное, Малые Щербаки и Плавные Запорожской области и Херсона, где снова пострадала гражданская инфраструктура и мирные граждане.
Из-за значительных потерь захватчиков продолжается перепрофилирование больниц на временно оккупированных территориях Луганской области в военные госпитали. Так, Луганская областная клиническая больница, Луганская городская многопрофильная больница №15 и Железнодорожная больница переданы для использования российским оккупационным войскам. Местному населению в обслуживании отказывают и предлагают обращаться в другие лечебные учреждения.
За предыдущие дни, в районах Бердянска, Токмака и Родов Запорожской области, уничтожен состав боеприпасов, около 15 единиц военной техники разного типа и ранены более 150 военнослужащих российских оккупационных войск.
Украинская авиация в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ и 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов захватчиков.
Силы противовоздушной обороны сегодня сбили два вражеских вертолета. Информация по их типу пока уточняется.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили состав боеприпасов, 2 пункта управления и 2 района сосредоточения живой силы противника.
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