Генсек ООН рассказал о перспективах возможных переговоров между Украиной и РФ
Генсек считает, что военное противостояние вероятно продолжится
Переговоры о мире в Украине в ближайшее время вряд ли возможны, военное противостояние вероятно продолжится.
Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.
"Я не смотрю оптимистично на возможность эффективных переговоров о мире в ближайшем будущем. Я считаю, что военное противостояние продолжится и считаю, что нам еще придется подождать момента, когда серьезные переговоры о мире станут возможны. На ближайшем горизонте я их не вижу, поэтому мы концентрируем усилия на других аспектах ситуации - повышении эффективности зерновой сделки, добавлении к ней новых составляющих, а именно, экспорта аммиака. Мы также заинтересованы в ускорении обмена пленными", - отметил Гутерриш.
Он также подчеркнул, что в 2023 году можно добиться завершения конфликта.
"Когда я говорил о том, что не вижу возможностей для мирных переговоров в ближайшей перспективе, я не имел в виду весь 2023 год. Я очень надеюсь, что в 2023 году мы сможем достичь мира на Украине", - добавил генсек ООН.
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