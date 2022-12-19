  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Генсек ООН рассказал о перспективах возможных переговоров между Украиной и РФ
В тренде

Генсек ООН рассказал о перспективах возможных переговоров между Украиной и РФ

Общие новости
(1 голосов)

Генсек считает, что военное противостояние вероятно продолжится

Генсек ООН рассказал о перспективах возможных переговоров между Украиной и РФ

Новина українською

Переговоры о мире в Украине в ближайшее время вряд ли возможны, военное противостояние вероятно продолжится.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Я не смотрю оптимистично на возможность эффективных переговоров о мире в ближайшем будущем. Я считаю, что военное противостояние продолжится и считаю, что нам еще придется подождать момента, когда серьезные переговоры о мире станут возможны. На ближайшем горизонте я их не вижу, поэтому мы концентрируем усилия на других аспектах ситуации - повышении эффективности зерновой сделки, добавлении к ней новых составляющих, а именно, экспорта аммиака. Мы также заинтересованы в ускорении обмена пленными", - отметил Гутерриш.

Читайте такжеНиколаевщину атаковали шахиды. Работает ПВО

Он также подчеркнул, что в 2023 году можно добиться завершения конфликта.

"Когда я говорил о том, что не вижу возможностей для мирных переговоров в ближайшей перспективе, я не имел в виду весь 2023 год. Я очень надеюсь, что в 2023 году мы сможем достичь мира на Украине", - добавил генсек ООН.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Антониу Гутерриш
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
РБК-Украина

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде