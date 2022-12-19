"Армия держится на дисциплине". Залужный прокомментировал законопроект о дезертирстве

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поддержал законопроект об ужесточении ответственности для военных.

"Сегодня я вынужден поднять достаточно сложную тему – усиление ответственности за самовольное оставление воинской части или места службы, дезертирство, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и неисполнение боевых приказов.

Я поддерживаю соответствующие изменения в законодательстве, принятые Верховной Радой, и прошу Президента подписать закон. Мое мнение четко отражает позицию командиров группировок и воинских частей, требовавших системного решения этого комплекса вопросов.

Армия держится на дисциплине. И если пробелы в законодательстве не обеспечивают его соблюдения, а "отказники" могут заплатить штраф, размер которого составляет до десяти процентов или получить наказание с испытанием, это несправедливо. Более того, и это ключевое, обнаженные участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них. Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть.

Можно ли помочь этой проблеме более мягким способом? Разъяснять, убеждать… Да, если речь идет о мирном времени. В условиях войны нужны скорые действенные решения.

Существует ли опасность усиления безнаказанности командиров? Нет, командиры также несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие. И я полностью доверяю своим подчиненным.

Признаю ли я наличие проблем, которые приводят к самопроизвольному уходу? Да, и работаю над их устранением. И проведены успешные операции по освобождению территорий нашего государства тому подтверждение.

Нормально ли, что мы дискутируем по таким чувствительным темам публично? Да, мы в демократическом государстве. Но ровно до тех пор пока это не вредит нам выигрывать войну.

Потом я призываю всех поставить точку в этой дискуссии. И вместе приближают Победу. Слава Украине!", – прокомментировал Залужный.