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Протасов, Михайличенко и Демьяненко обратились в Минюст: Высказывание недоверия президенту УАФ не предусмотрено Уставом УАФ

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Функционеры Павелко пытаются удержать свои позиции в Доме футбола

Протасов, Михайличенко и Демьяненко обратились в Минюст: Высказывание недоверия президенту УАФ не предусмотрено Уставом УАФ

uaf.ua

UA-Футбол
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Когда-то известные футболисты, Олег Протасов, Алексей Михайличенко и Анатолий Демьяненко, обратились с открытым письмом к Министру юстиции Украины Денису Малюске. Его на своей странице в фейсбуке опубликовал Протасов.

Вместе с фото письма Протасов добавил, что на 20 декабря готовится заседание Исполкома УАФ, однако "такое заседание не запланировано".

"По неофициальным данным на завтра, 20 декабря, готовится заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола. Как первый вице-президент и член Исполкома УАФ официально заявляю, что такое заседание Исполкома УАФ на завтра не запланировано. Ни очередного, ни внеочередного! Любые попытки организовать какие-то постановочные "спектакли", которые в итоге попытаются назвать Исполкомом УАФ – обречены на провал и будут трактоваться, как грубое и незаконное вмешательство в деятельность независимого общественного союза, которым является УАФ.

Такой же статус – незаконных действий – будут и попытки провести по итогам таких "спектаклей" те или иные изменения в Единый реестр общественных формирований. Есть информация и о таких планах отдельных лиц. Авторы этих незаконных манипуляций должны осознавать, что их действия приведут только к одному: катастрофические последствия для всей футбольной Украины на уровне УЕФА и ФИФА, о чем эти организации уже предупредили накануне", - написал в фейсбуке Протасов.

В открытом письме в одном из пунктов, в частности, говорится, что "Процедура выражения недоверия президенту [УАФ], вице-президенту и генеральному секретарю не предусмотрена зарегистрированным в надлежащем порядке Уставом УАФ".

Напомним, что вождьУАФ Андрей Павелко и генсекретарь УАФ Юрий Записоцкий находится под следствием. Для того чтобы выйти из-под ареста, деньги за залог заплатила сама УАФ. Пока неизвестно, была ли запланирована в годовом бюджете УАФ графа о залоге за своих руководителей.

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В статье: Анатолий Демьяненко Алексей Михайличенко Олег Протасов УАФ
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