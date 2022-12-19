Российский диктатор - о поглощении Беларуси: Это нецелесообразно

Российский и беларусский диктаторы, Владимир "хуйло" Путин и Александр "таракан" Лукашенко, сегодня провели свидание в Минске. После переговоров они посетили пресс-конференцию, на которой ответили на несколько вопросов журналистов.

Один из них касался вопроса поглощения "братского народа". Путин ответил, что "это нецелесообразно".

"У России нет заинтересованости кого бы то ни было поглощать. Просто нет целесообразности в этом", - сказал вожак страны-террориста.

Лукашенко отдельно поблагодарил своего "старшего брата" за предоставленные один комплекс С-400 и комплекс "Искандер".