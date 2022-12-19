  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Российский диктатор - о поглощении Беларуси: Это нецелесообразно
В тренде

Российский диктатор - о поглощении Беларуси: Это нецелесообразно

Общие новости
(1 голосов)

Встреча двух одиноких сердец в Минске

Российский диктатор - о поглощении Беларуси: Это нецелесообразно

UA-Футбол
Новина українською

Российский и беларусский диктаторы, Владимир "хуйло" Путин и Александр "таракан" Лукашенко, сегодня провели свидание в Минске. После переговоров они посетили пресс-конференцию, на которой ответили на несколько вопросов журналистов.

Один из них касался вопроса поглощения "братского народа". Путин ответил, что "это нецелесообразно".

"У России нет заинтересованости кого бы то ни было поглощать. Просто нет целесообразности в этом", - сказал вожак страны-террориста.

Лукашенко отдельно поблагодарил своего "старшего брата" за предоставленные один комплекс С-400 и комплекс "Искандер".

"Особая вам благодарность, и не только от меня, и не только от военных за то, что вы выполнили свое обещание. Мы сегодня поставили на боевое дежурство комплекс С-400, который вы передали Беларуси. И, самое главное, комплекс "Искандер", который вы также, пообещав полгода назад, передали нам", - отметил самопровозглашённый президент Беларуси.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин Александр Лукашенко война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
aleks68
19.12.2022 в 23:18
сдохните оба твари
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде