Российский диктатор - о поглощении Беларуси: Это нецелесообразно
Встреча двух одиноких сердец в Минске
Российский и беларусский диктаторы, Владимир "хуйло" Путин и Александр "таракан" Лукашенко, сегодня провели свидание в Минске. После переговоров они посетили пресс-конференцию, на которой ответили на несколько вопросов журналистов.
Один из них касался вопроса поглощения "братского народа". Путин ответил, что "это нецелесообразно".
"У России нет заинтересованости кого бы то ни было поглощать. Просто нет целесообразности в этом", - сказал вожак страны-террориста.
Лукашенко отдельно поблагодарил своего "старшего брата" за предоставленные один комплекс С-400 и комплекс "Искандер".
"Особая вам благодарность, и не только от меня, и не только от военных за то, что вы выполнили свое обещание. Мы сегодня поставили на боевое дежурство комплекс С-400, который вы передали Беларуси. И, самое главное, комплекс "Искандер", который вы также, пообещав полгода назад, передали нам", - отметил самопровозглашённый президент Беларуси.
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