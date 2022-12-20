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Россияне пытаются наступать на трех направлениях, авиация ВСУ нанесла 22 удара - Генштаб

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Украинская артиллерия ударила по 3 пунктам управления

Россияне пытаются наступать на трех направлениях, авиация ВСУ нанесла 22 удара - Генштаб

фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке вторника, 20 декабря, сообщает, что российская армия и дальше сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается восстановить утраченное положение на Лиманском и ведет оборону по другим направлениям.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Серебрянское Луганской области и Верхнекаменское, Подгородное, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

Противник в понедельник нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов, а также совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате этих ударов пострадала гражданская инфраструктура и население.

В свою очередь, украинская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов врага. Силами противовоздушной обороны за прошедшие сутки были сбиты два вражеских вертолета.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили склад боеприпасов, 3 пункта управления и 3 района сосредоточения живой силы противника.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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