Белый дом сделал заявление по Беларуси на фоне визита Путина в Минск

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на ежедневном брифинге заявила, что "США давно беспокоит роль Беларуси в российской агрессии против Украины".



"Беларусь позволила России вести войну против Украины, оказывая поддержку России и позволяя использовать белорусскую территорию в качестве плацдарма для российских войск", – заявила он, отвечая на вопрос журналиста.



"Мы продолжаем внимательно следить за российскими войсками. Это то, что мы делали раньше и что будем делать впредь, в том числе и в Беларуси. Мы остаемся в тесном контакте с Украиной, поскольку она храбро защищается от российской агрессии", – добавила она.

Соответствующее заявление прозвучало после визита президента РФ Владимира Путина в Минск. По мнению многих экспертов, лидер страны-агрессора пытался втянуть Александра Лукашенко в прямую войну с Украиною. Однако в Институте изучения войны (ISW) считают, что самопровозглашенный президент Беларуси скорее всего отказал Путину. Соответствующий вывод был сделан на основе того, что оба диктатора воздержались от публичного обсуждения вторжения в Украину. При этом Лукашенко продолжает настаивать на том, что его страна "держит" границу от "нападения" со стороны стран НАТО. Именно этот аргумент он использовал раньше.

Добавим, что на совместной прес-конференции Путин и Лукашенко заявили, что страны продолжат совместные военные учения и вместе будут налаживать производство военной техники. Лукашенко также объявил, что Россия поставили в Беларусь комплексы С-400 и Искандер.