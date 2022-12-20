Танки, вертолеты, беспилотники. Генштаб о потерях россиян за 19 декабря

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях армии РФ, начиная с 24 февраля по 19 декабря.

В частности, за понедельник было ликвидировано еще 430 оккупантов, таким образом, общие боевые потери личного состава составляют около 99230 человек.

Также за вторник были уничтожены 53 единицы техники: