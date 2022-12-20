Танки, вертолеты, беспилотники. Генштаб о потерях россиян за 19 декабря
Уничтожено еще более 400 оккупантов
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях армии РФ, начиная с 24 февраля по 19 декабря.
В частности, за понедельник было ликвидировано еще 430 оккупантов, таким образом, общие боевые потери личного состава составляют около 99230 человек.
Также за вторник были уничтожены 53 единицы техники:
- танков - 2995 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 5974 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 1960 (+7) ед,
- РСЗО - 410 (+0) ед,
- средства ПВО - 212 (+0) ед,
- самолетов - 281 (+0) ед,
- вертолетов - 266 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1680 (+23),
- крылатые ракеты - 653 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4599 (+7) ед,
- специальная техника – 177 (+2).
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