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Танки, вертолеты, беспилотники. Генштаб о потерях россиян за 19 декабря

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Уничтожено еще более 400 оккупантов

Танки, вертолеты, беспилотники. Генштаб о потерях россиян за 19 декабря

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях армии РФ, начиная с 24 февраля по 19 декабря.

В частности, за понедельник было ликвидировано еще 430 оккупантов, таким образом, общие боевые потери личного состава составляют около 99230 человек.

Также за вторник были уничтожены 53 единицы техники:

  • танков - 2995 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 5974 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 1960 (+7) ед,
  • РСЗО - 410 (+0) ед,
  • средства ПВО - 212 (+0) ед,
  • самолетов - 281 (+0) ед,
  • вертолетов - 266 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1680 (+23),
  • крылатые ракеты - 653 (+0),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4599 (+7) ед,
  • специальная техника – 177 (+2).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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