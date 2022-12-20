Уровень угрозы со стороны Беларуси постепенно растет - генерал Наев

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что уровень военной угрозы со стороны Беларуси постепенно растет, однако украинские защитники делают все возможное, чтобы не оставить врагу никакого шанса на новое наступление.

В частности, он прокомментировал полеты российского самолета наведения и самолетов-перехватчиков носителей баллистических ракет воздушного базирования "Кинжал" в Беларуси.

"Единственная задача – это уточнение целей на территории Украины, которые предназначены для нанесения ракетных ударов. Но, соответственно, мы принимаем все меры для того, чтобы снизить этот уровень угрозы. Сейчас на территории Беларуси сосредоточены 2-я мотострелковая дивизия 1-й танковой армии и авиационная группировка, в составе которой есть новейшие образцы авиации воздушно-космических сил РФ. Кроме того присутствуют подразделения, вооруженные оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" с баллистическими ракетами к ним, предназначенные для применения по целям на территории Украины.

Этого потенциала достаточно для создания угрозы Украине и проведения тактических действий. При этом мы внимательно следим за вооружением, которое перебрасывается со стороны России, и ежедневно делаем соответствующий анализ", - заявил Наев.

Генерал подчеркнул, что Генеральным штабом ВС Украины предусмотрено значительное наращивание группировок при существенном росте сил и средств с противоположной стороны.

Напомним, накануне Минск посетил российский диктатор Владимир Путин. Он пытался склонить Александра Лукашенко к открытому участию в войне с Украиной.