Владимир Зеленский посетил Бахмут

Президент Владимир Зеленский сегодня, 20 декабря посетил Бахмут Донецкой области, который в настоящее время является самой горячей точкой на фронте.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Визит главы государства предварительно не анонсировался.

Спикер президента Сергей Никифоров в свою очередь сообщил, что Зеленский посетил передовые позиции, наградил бойцов медалями и ценными подарками. Из Бахмута президент уже уехал.

Отметим, что, как регулярно указывает Генштаб, российская армия прилагает максимальные усилия для того, чтобы занять Бахмут. Силы обороны Украины под непрерывным артиллерийским огнем каждый день отбивают яростные атаки врага.