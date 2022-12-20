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Владимир Зеленский посетил Бахмут

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(3 голосов)

Визит не анонсировался

Владимир Зеленский посетил Бахмут

фото - Getty Images

Новина українською

Президент Владимир Зеленский сегодня, 20 декабря посетил Бахмут Донецкой области, который в настоящее время является самой горячей точкой на фронте.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Визит главы государства предварительно не анонсировался.

Спикер президента Сергей Никифоров в свою очередь сообщил, что Зеленский посетил передовые позиции, наградил бойцов медалями и ценными подарками. Из Бахмута президент уже уехал.

Отметим, что, как регулярно указывает Генштаб, российская армия прилагает максимальные усилия для того, чтобы занять Бахмут. Силы обороны Украины под непрерывным артиллерийским огнем каждый день отбивают яростные атаки врага.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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Комментарии (2)
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MaximSK (Киев)
20.12.2022 в 14:03
Еще больше зауважал нашего президента, он рисковал жизнью посещая Бахмут, а он сделал это, надеюсь это поможет нашим войнам успешно отбивать атаки возле города.
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+1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
20.12.2022 в 13:24
Розганяй не мирний атом, Боневтік
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0
-2

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