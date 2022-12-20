  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Владимир Зеленский показал, как вручал награды воинам в Бахмуте - ФОТО
В тренде

Владимир Зеленский показал, как вручал награды воинам в Бахмуте - ФОТО

Общие новости
(1 голосов)

Тем, кто останавливает российское нашествие

Владимир Зеленский показал, как вручал награды воинам в Бахмуте - ФОТО

Новина українською

Во вторник, 20 декабря, президент Украины Владимир Зеленский побывал с необъявленным визитом в Бахмуте, который в последнее время является самой горячей точкой фронта. Глава государства встретился с украинскими воинами и вручил награды.

После визита Зеленский написал в соцсетях: "Крепость Бахмут. Наши. Непокорны перед врагом. Которые своей храбростью доказывают, что мы выстоим и своего не отдадим. Украина гордится вами. Я горжусь! Спасибо за мужество, стойкость и крепость, которую демонстрируете в отражении вражеских атак".

Отметим, что военные в Бахмуте попросили Зеленского передать украинский флаг Конгрессу США. Так солдаты благодарят американцев за поставки вооружения.

Фотогалерея

Владимир Зеленский показал, как вручал награды воинам в Бахмуте - ФОТО - фото 1Владимир Зеленский показал, как вручал награды воинам в Бахмуте - ФОТО - фото 2Владимир Зеленский показал, как вручал награды воинам в Бахмуте - ФОТО - фото 3Владимир Зеленский показал, как вручал награды воинам в Бахмуте - ФОТО - фото 4Владимир Зеленский показал, как вручал награды воинам в Бахмуте - ФОТО - фото 5Владимир Зеленский показал, как вручал награды воинам в Бахмуте - ФОТО - фото 6Владимир Зеленский показал, как вручал награды воинам в Бахмуте - ФОТО - фото 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Romanik2806 (Киев)
20.12.2022 в 15:42
72 бригада завжди на самих гарячих напрямках. Була Буча, тепер Бахмут. Хлопці молоді гинуть, для чого? Чому депутати чи сини, як сиділи в теплих ваннах так і сидять, а хлопці повинні гнить в мокрих окопах?
Ответить
0
0
аmg333 (Kyiv )
20.12.2022 в 16:03
а ты чо в чатике сидишь, боец?
Ответить
0
-2
Romanik2806 (Киев)
20.12.2022 в 16:14
А де мені потрібно бути? я в списку, а ти чого столична криса сидиш це вже питання.
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде