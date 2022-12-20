Владимир Зеленский показал, как вручал награды воинам в Бахмуте - ФОТО

Во вторник, 20 декабря, президент Украины Владимир Зеленский побывал с необъявленным визитом в Бахмуте, который в последнее время является самой горячей точкой фронта. Глава государства встретился с украинскими воинами и вручил награды.

После визита Зеленский написал в соцсетях: "Крепость Бахмут. Наши. Непокорны перед врагом. Которые своей храбростью доказывают, что мы выстоим и своего не отдадим. Украина гордится вами. Я горжусь! Спасибо за мужество, стойкость и крепость, которую демонстрируете в отражении вражеских атак".

Отметим, что военные в Бахмуте попросили Зеленского передать украинский флаг Конгрессу США. Так солдаты благодарят американцев за поставки вооружения.

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