ФОТО. Дом футбола на один день превратился в резиденцию Святого Николая

19 декабря по юлианскому календарю в Украине отмечают День Святого Николая. По многолетней доброй традиции в этот день особыми гостями Дома футбола становятся дети.

Для малышей проводят экскурсию, а руководители ассоциации вручают праздничные подарки. Однако в этом году из-за длительной воздушной тревоги событие пришлось перенести на следующий день, 20 декабря.

Гостями Дома футбола на этот раз стали дети, которыми занимается ГО "ЛІтай".

Представительница этого общественного объединения Наталья Кононская рассказала, что организация была создана в 2014 году и занимается преимущественно детьми с особыми потребностями. Но после полномасштабного вторжения российских оккупантов на попечение фонда сейчас находятся также дети, которые выехали с временно оккупированных территорий.

"Большинство детей, посетивших сегодня Дом футбола, занимается футболом. Это помогает им перенести ужасы, которые они переживают в связи с полномасштабным вторжением России. Благодарю руководство УАФ за приглашение и за подарки", — сказала Наталья Кононская.

Подарки детям вручили президент УАФ, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко, первый вице-президент УАФ Анатолий Демяненко, Алексей Михайличенко, Олег Протасов и Вадим Костюченко.

Также отмечается, что в преддверии праздника организация передала подарки детям погибших воинов, которые опекают благотворительный фонд "Трибуна героев". В общей сложности это около 50 детишек, которые получили праздничные наборы и памятные футбольные сувениры от УАФ.

Напомним, вчера была информация, что 20 декабря Дом футбола будет работать в дистанционном режиме. И якобы планировали имитировать "силовой захват" организации.