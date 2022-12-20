Игнат: Вчера РФ осуществила самый большой по количеству выпущенных "шахедов" обстрел

РФ осуществила 19 декабря самый большой по количеству выпущенных иранских дронов обстрел по территории Украине, всего с 7 декабря украинские силы сбили 67 БПЛА.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Вчера, как известно, День Святого Николая. Рашисты поздравили нас одним из наибольших "шахедных" обстрелов: по количеству имеется в виду. 35 БПЛА ударных было выпущено по территории Украины, - сказал Игнат.

Он отметил, что согласно статистике, такое количество Shahed-136 враг еще не выпускал. И это подтверждает получение новой партии иранских дронов – 250 штук, о чем уже ранее говорил президент Украины.

"После длительной паузы…имеем с 7 декабря 67 сбитых БПЛА этого типа. Это лишь сбитые, понятное дело, что не все удается сбивать", - отметил он.

Также в ВС ВСУ подчеркнули, что враг применяет беспилотники теперь с другой локации.

"Ранее это был Крым и Херсонская область, сейчас точки запуска перемещены в краснодарский край (Восточное побережье Азовского моря) – именно оттуда летят "шахеды" по нашей территории", - сказал он.