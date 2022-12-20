Игнат: Вчера РФ осуществила самый большой по количеству выпущенных "шахедов" обстрел
35 ударных БПЛА было выпущено по территории Украины
Скриншот з відео
РФ осуществила 19 декабря самый большой по количеству выпущенных иранских дронов обстрел по территории Украине, всего с 7 декабря украинские силы сбили 67 БПЛА.
Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Вчера, как известно, День Святого Николая. Рашисты поздравили нас одним из наибольших "шахедных" обстрелов: по количеству имеется в виду. 35 БПЛА ударных было выпущено по территории Украины, - сказал Игнат.
Он отметил, что согласно статистике, такое количество Shahed-136 враг еще не выпускал. И это подтверждает получение новой партии иранских дронов – 250 штук, о чем уже ранее говорил президент Украины.
"После длительной паузы…имеем с 7 декабря 67 сбитых БПЛА этого типа. Это лишь сбитые, понятное дело, что не все удается сбивать", - отметил он.
Также в ВС ВСУ подчеркнули, что враг применяет беспилотники теперь с другой локации.
"Ранее это был Крым и Херсонская область, сейчас точки запуска перемещены в краснодарский край (Восточное побережье Азовского моря) – именно оттуда летят "шахеды" по нашей территории", - сказал он.
Популярное сейчас
- В Катаре арестовали аргентинских фанаток, которые оголили груди во время финального матча. ФОТО
- Кадровая чистка в Буковине
- Источник обозначил условие, при котором Бензема может вернуться в сборную
- Журналистка показала ВИДЕО, как выглядят взрывы в Украине из окна самолета
- Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная вторая половинка звезды сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. ФОТО
Новости по теме
- 16:09 Украинские Россияне изучают соцсети, планируя удары по энергетической инфраструктуре, - Игнат
- 11:41 Украинские Известно, сколько ракет Россия выпустила по Украине 16 декабря
- 11:29 Украинские В Воздушных силах рассказали о способности ПВО ВСУ сбивать баллистику РФ, и влияет ли климат на работу Шахедов