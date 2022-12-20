Бавовна расцвела в Брянской и Белгородской областях РФ. Местные традиционно обвиняют Украину

Во вторник, 20 декабря, днем в Трубчевском районе Брянской области РФ якобы атаковали энергетический объект.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

"В результате атаки беспилотника на территории РЭС (районных электрических сетей - ред.) в Трубчевском районе есть разрушения административного здания и автомобиля", - заявил Богомаз.

По его словам, пострадавших в результате “атаки” нет. При этом на место уже прибыли сотрудники спецслужб.

Отметим, что Трубчевский район Брянской области находится неподалеку от Сумской области.

Также сегодня прогремели взрывы в российском городе Шебекино Белгородской области, что недалеко от границы с Украиной. Часть города осталась без света, есть раненный.

Местный губернатор Гладков также заявил об обстреле со стороны Украины.

По словам российского губернатора, подача электроэнергии для населения полностью восстановлена, по состоянию на 14:15 идет перезапуск котельных.