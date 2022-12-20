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Усик: В Крым будем заходить с украинскими флагами, с украинскими людьми

Общие новости
(1 голосов)

Кажется, теперь Крым не только божий

Усик: В Крым будем заходить с украинскими флагами, с украинскими людьми

Фото: Flipboard

Новина українською

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО), который родился в Симферополе, ждет, когда можно будет вернуться в оккупированный россией Крым.

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"Будем вместе заезжать в наш Крым. С украинскими флагами, с украинскими людьми. И это будут самые сильные и верные люди", — сказал Усик.

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В статье: Александр Усик
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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
20.12.2022 в 18:19
Як перевзувся...то Крим був "божий", а зараз український вже? Туго доходить бо багатьох на жаль..
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