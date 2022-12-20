Усик: В Крым будем заходить с украинскими флагами, с украинскими людьми
Кажется, теперь Крым не только божий
Фото: Flipboard
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО), который родился в Симферополе, ждет, когда можно будет вернуться в оккупированный россией Крым.
"Будем вместе заезжать в наш Крым. С украинскими флагами, с украинскими людьми. И это будут самые сильные и верные люди", — сказал Усик.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- В Катаре арестовали аргентинских фанаток, которые оголили груди во время финального матча. ФОТО
- Кадровая чистка в Буковине
- Белый дом сделал заявление по Беларуси на фоне визита Путина в Минск
- "Точно отрабатывает "ахметовские деньги". Владелец Ингульца ответил Гордону
- Красотка дня. Невероятная девушка сенсационного партнера Месси по линии атаки Аргентины. ФОТО
- Красотка дня. Знаменитая жена-актриса главной звезды сборной Марокко. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
20.12.2022 в 18:19
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн