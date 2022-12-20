Усик: В Крым будем заходить с украинскими флагами, с украинскими людьми

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО), который родился в Симферополе, ждет, когда можно будет вернуться в оккупированный россией Крым.

"Будем вместе заезжать в наш Крым. С украинскими флагами, с украинскими людьми. И это будут самые сильные и верные люди", — сказал Усик.