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"Выбор очевиден": Украина стала страной года по версии журнала The Economist

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Издание определило четыре качества украинцев

"Выбор очевиден": Украина стала страной года по версии журнала The Economist

The Economist

Новина українською

Украина стала страной года по версии журнала The Economist.

Журналисты заявили, что в обычные времена выбрать страну года по версии The Economist сложно, но в этом году, впервые выбор очевиден.

"Это может быть только Украина", — пишет издание.

Издание определило четыре качества украинцев: героизм, изобретательность, стойкость и вдохновение.

"Украинцы стояли и дрались. Президент Владимир Зеленский, отвергая предложения Запада вывезти его из Киева, якобы огрызнулся, что ему нужны боеприпасы, а не транспорт“. Подобный характер проявили и простые украинцы", — пишет издание.

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В материале The Economist сказано, что защищаясь от агрессора, украинцы обрели новое чувство государственности.

Журнал подчеркнул, что украинцы показали, что ложь можно разоблачить, а террору можно противостоять.

"Их борьба далека от завершения. Но их пример в 2022 году был непревзойденным. Слава Украине!", — сказано в статье.

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В статье: война с россией
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Источник:
The Economist

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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
20.12.2022 в 18:16
Все вірно. А оскільки країна року - будь ласка, швиденько надішліть необхідну зброю..
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