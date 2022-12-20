Белорусский Гаюн: В Беларуси россияне везут технику и живую силу к границе с Украиной
Однако источник утверждает, что такого количества техники точно недостаточно для наступательных действий
t.me/Hajun_BY
Россия начала перебрасывать на юг Беларуси, то есть к границе с Украиной, технику и мобилизованных российских оккупантов.
Об этом сообщает "Белорусский Гаюн".
"В течение 20 декабря фиксируют перевозку танков, грузовиков и личного состава ВС РФ из белорусских полигонов в северной и центральной частях страны, где они дислоцировались, на Юг - ближе к границе с Украиной", - говорится в сообщении.
Канал утверждает, что перебрасываются около 50 танков, 20 БМП, около 50 грузовых автомобилей.
Канал пишет о том, что пока что неясна цель перегруппировки российских войск - либо технику с полигонов в северной и центральной части страны начинают перевозить в приграничье, либо ее везут на очередные совместные учения ВС РБ и ВС РФ где-то вблизи границы с Украиной.
Также "Белорусский Гаюн" отмечает, что количество техники, которое сейчас перебрасывают в приграничье, является небольшим и его точно недостаточно ни для каких наступательных действий.
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