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Белорусский Гаюн: В Беларуси россияне везут технику и живую силу к границе с Украиной

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Однако источник утверждает, что такого количества техники точно недостаточно для наступательных действий

Белорусский Гаюн: В Беларуси россияне везут технику и живую силу к границе с Украиной

t.me/Hajun_BY

Новина українською

Россия начала перебрасывать на юг Беларуси, то есть к границе с Украиной, технику и мобилизованных российских оккупантов.

Об этом сообщает "Белорусский Гаюн".

"В течение 20 декабря фиксируют перевозку танков, грузовиков и личного состава ВС РФ из белорусских полигонов в северной и центральной частях страны, где они дислоцировались, на Юг - ближе к границе с Украиной", - говорится в сообщении.

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Канал утверждает, что перебрасываются около 50 танков, 20 БМП, около 50 грузовых автомобилей.

Канал пишет о том, что пока что неясна цель перегруппировки российских войск - либо технику с полигонов в северной и центральной части страны начинают перевозить в приграничье, либо ее везут на очередные совместные учения ВС РБ и ВС РФ где-то вблизи границы с Украиной.

Также "Белорусский Гаюн" отмечает, что количество техники, которое сейчас перебрасывают в приграничье, является небольшим и его точно недостаточно ни для каких наступательных действий.

Белорусский Гаюн: В Беларуси россияне везут технику и живую силу к границе с Украиной - изображение 1

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В статье: война с россией
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