Потери оккупантов на Запорожье, неудачные попытки атак россиян на Донбассе, - сводка Генштаба ВСУ за 20 декабря

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 20 декабря.

Идут трехсотые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Российские оккупанты продолжают вести полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства, не прекращают наносить удары по критической инфраструктуре и жилью гражданского населения на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Наращивают объемы переброски мобилизованного личного состава, вооружения и военной техники, горюче-смазочных материалов и боеприпасов из дальневосточных регионов российской федерации.

Противник сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях. На других направлениях враг осуществляет оборону ранее занятых рубежей, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, продолжает осуществлять обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль линии столкновения.

В течение суток противник нанес 10 авиационных и 4 ракетных удара по гражданским объектам населенных пунктов Андреевка, Волчанск, Соледар, а также совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре города Херсона.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается и дальше на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь и российская федерация продолжают находиться в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях враг провел минометные и артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах 27 населенных пунктов, в том числе: Карповичи, Тимоновичи, Костобобров Черниговской области; Кондратовка, Водологи, Запсилье, Ездецкое Сумской области; Гурьев, Алисовка, Красное, Зеленая, Волчанск, Зибино, Волоховка, Варваровка, Землянки и Двухлетняя Харьковская область. Российские оккупанты применили ударный БпЛА в районах населенных пунктов Поповка Черниговской области и Зыбино Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии 15 населенных пунктов, в том числе Гряниковка, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Берестово Харьковской области; Макеевка, Площадка, Невское, Краснопоповка и Диброва Луганской области. Российские оккупанты нанесли удары силами оперативно-тактической и армейской авиации в районах населенных пунктов Новоселовское и Площадка.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает вести наступательные действия, совершил обстрелы из танков и всех типов артиллерии по позициям наших войск в районах 24 населенных пунктов. Среди них – Андреевка, Белогоровка Луганской области; Спорное, Соледарь, Бахмут, Ступочки, Водяное, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Противник нанес удары оперативно-тактической и армейской авиацией в районах Андреевка, Белогоровка, Спорное, Северное, Нью-Йорк, Каменка, Авдеевка, Невельское.

На Новопавловском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск вблизи населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать наши позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии 35 населенных пунктов. В частности это – Времовка Донецкой области; Зеленый Гай, Дорожнянка, Железнодорожное, Вербовое, Белогорье Запорожской области; Берислав, Токаревка, Антоновка, Берегово Херсонской области. Нанес авиаудары в районах Времевки, Малых Щербаков, Новоандреевки и Ольговского.

Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение подразделениями сил обороны Украины 18 декабря районов сосредоточения живой силы и техники противника на временно занятой территории Запорожской области. В частности, в районах населённых пунктов Пологи, Васильевка и Каменка-Днепровская. Потери противника составляют более 130 раненых оккупантов, уничтожено до 10 единиц вооружения и военной техники разного типа. Информация о погибших захватчиках уточняется.

Враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых российских оккупантов и наемников частных военных кампаний. Так, по имеющейся информации, в Луганске городская многопрофильная больница обустроена под военный госпиталь российских оккупационных войск, который уже перегружен ранеными оккупантами.

Авиация сил обороны Украины в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили состав боеприпасов, 3 пункта управления и 8 районов сосредоточения живой силы врага.