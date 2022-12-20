Шмыгаль: Для российских террористов важно, чтобы Рождество и Новый год в Украине прошли в темноте
Поэтому мы должны готовиться к новым атакам
фото из соцсетей
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что нужно готовиться к новым атакам РФ по энергосистеме. Ведь оккупанты будут делать все, чтобы до новогодних праздников оставить украинцев без света.
Об этом он
"Российские террористы будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света. Для них важно, чтобы Рождество и Новый год в Украине прошли в темноте. Поэтому должны готовиться к новым атакам", - сказал Шмыгаль.
По его словам, в условиях, когда энергосистема испытывает удары чуть ли не каждый день, давать какие-либо прогнозы по возобновлению стабильного энергоснабжения просто невозможно.
Также премьер-министр добавил, что местные власти так же не должны создавать завышенных ожиданий. Ведь параллельно с атакой против нашей энергетики Россия проводит информационно-психологические операции, чтобы посеять панику и уныние.
"Поэтому мы говорим людям правду о том, что ситуация сложна; о том, что свет может быть всего по несколько часов в день; о том, что положение дел в энергосистеме может как улучшиться, так и ухудшиться в зависимости от интенсивности и массированности новых атак россиян", - отметил Шмыгаль.
Популярное сейчас
- СМИ: Президент ФИФА хочет проводить чемпионат мира раз в три года
- Владимир Зеленский посетил Бахмут
- Участие в Зимнем Кубке ПФЛ подтвердили 12 команд
- "Сегодня был огонь!" - Резников поблагодарил Германию за системы ПВО IRIS-T
- Красотка дня. Невероятная девушка сенсационного партнера Месси по линии атаки Аргентины. ФОТО
- Красотка дня. Знаменитая жена-актриса главной звезды сборной Марокко. ФОТО