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Шмыгаль: Для российских террористов важно, чтобы Рождество и Новый год в Украине прошли в темноте

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Поэтому мы должны готовиться к новым атакам

Шмыгаль: Для российских террористов важно, чтобы Рождество и Новый год в Украине прошли в темноте

фото из соцсетей

Новина українською

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что нужно готовиться к новым атакам РФ по энергосистеме. Ведь оккупанты будут делать все, чтобы до новогодних праздников оставить украинцев без света.

Об этом он написал в Telegram.

"Российские террористы будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света. Для них важно, чтобы Рождество и Новый год в Украине прошли в темноте. Поэтому должны готовиться к новым атакам", - сказал Шмыгаль.

По его словам, в условиях, когда энергосистема испытывает удары чуть ли не каждый день, давать какие-либо прогнозы по возобновлению стабильного энергоснабжения просто невозможно.

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Также премьер-министр добавил, что местные власти так же не должны создавать завышенных ожиданий. Ведь параллельно с атакой против нашей энергетики Россия проводит информационно-психологические операции, чтобы посеять панику и уныние.

"Поэтому мы говорим людям правду о том, что ситуация сложна; о том, что свет может быть всего по несколько часов в день; о том, что положение дел в энергосистеме может как улучшиться, так и ухудшиться в зависимости от интенсивности и массированности новых атак россиян", - отметил Шмыгаль.

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В статье: война с россией Денис Шмыгаль
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