В Чувашии произошел взрыв на магистральном газопроводе, по которому газ идет в Европу - ВИДЕО

В российской Чувашской Республике вспыхнул магистральный газопровод, по которому газ через Украину доставляется в Европу. Инцидент произошел якобы из-за утечки.

Как утверждают очевидцы, газопровод горит между деревней Кюльхири и селом Калинино.

ТАСС со ссылкой на ГКЧС Чувашии сообщает, что погибли трое человек и еще один человек пострадал. Служба утверждает, что наблюдается факельное горение, участок газопровода перекрыт.

Читайте также Бавовна расцвела в Брянской и Белгородской областях РФ. Местные традиционно обвиняют Украину

Интересно, что на фоне данной новости, цена газа на европейских биржах выросла примерно на 100 долларов до 1200 долларов за 1 тыс. кубометров.