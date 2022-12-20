В Чувашии произошел взрыв на магистральном газопроводе, по которому газ идет в Европу - ВИДЕО
Цены на европейских биржах немного выросли
фото из свободных источников
В российской Чувашской Республике вспыхнул магистральный газопровод, по которому газ через Украину доставляется в Европу. Инцидент произошел якобы из-за утечки.
Как утверждают очевидцы, газопровод горит между деревней Кюльхири и селом Калинино.
ТАСС со ссылкой на ГКЧС Чувашии сообщает, что погибли трое человек и еще один человек пострадал. Служба утверждает, что наблюдается факельное горение, участок газопровода перекрыт.
Интересно, что на фоне данной новости, цена газа на европейских биржах выросла примерно на 100 долларов до 1200 долларов за 1 тыс. кубометров.
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