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В Чувашии произошел взрыв на магистральном газопроводе, по которому газ идет в Европу - ВИДЕО

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Цены на европейских биржах немного выросли

В Чувашии произошел взрыв на магистральном газопроводе, по которому газ идет в Европу - ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

В российской Чувашской Республике вспыхнул магистральный газопровод, по которому газ через Украину доставляется в Европу. Инцидент произошел якобы из-за утечки.

Как утверждают очевидцы, газопровод горит между деревней Кюльхири и селом Калинино.

ТАСС со ссылкой на ГКЧС Чувашии сообщает, что погибли трое человек и еще один человек пострадал. Служба утверждает, что наблюдается факельное горение, участок газопровода перекрыт.

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Интересно, что на фоне данной новости, цена газа на европейских биржах выросла примерно на 100 долларов до 1200 долларов за 1 тыс. кубометров.

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В статье: война с россией
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