Финляндия объявила о новом пакете военной помощи для Украины

Финляндия объявила о новом пакете военной помощи, который будет отправлен в Украину. Об этом сообщает Министерство обороны страны на своем официальном сайте.

Это одиннадцатый пакет оборонной помощи, который Финляндия предоставит Украине. Его стоимость составит 28,8 млн. евро, а в целом страна уже передала Украине военную помощь на сумму 189,2 млн. евро.

По эксплуатационным причинам и обеспечению безопасной доставки помощи содержание, способ доставки или график ее предоставления не объявляются. Этот пакет помощи учитывал как потребности Украины, так и состояние оборонных ресурсов.

Также в Финляндии подтвердили, что продолжат участвовать в подготовке украинских военных в Великобритании в течение 2023 года.