Финляндия объявила о новом пакете военной помощи для Украины
Партнеры продолжают поддерживать Украину во время войны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Финляндия объявила о новом пакете военной помощи, который будет отправлен в Украину. Об этом сообщает Министерство обороны страны на своем официальном сайте.
Это одиннадцатый пакет оборонной помощи, который Финляндия предоставит Украине. Его стоимость составит 28,8 млн. евро, а в целом страна уже передала Украине военную помощь на сумму 189,2 млн. евро.
По эксплуатационным причинам и обеспечению безопасной доставки помощи содержание, способ доставки или график ее предоставления не объявляются. Этот пакет помощи учитывал как потребности Украины, так и состояние оборонных ресурсов.
Также в Финляндии подтвердили, что продолжат участвовать в подготовке украинских военных в Великобритании в течение 2023 года.
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