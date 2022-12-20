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Финляндия объявила о новом пакете военной помощи для Украины

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Партнеры продолжают поддерживать Украину во время войны

Финляндия объявила о новом пакете военной помощи для Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Финляндия объявила о новом пакете военной помощи, который будет отправлен в Украину. Об этом сообщает Министерство обороны страны на своем официальном сайте.

Это одиннадцатый пакет оборонной помощи, который Финляндия предоставит Украине. Его стоимость составит 28,8 млн. евро, а в целом страна уже передала Украине военную помощь на сумму 189,2 млн. евро.

По эксплуатационным причинам и обеспечению безопасной доставки помощи содержание, способ доставки или график ее предоставления не объявляются. Этот пакет помощи учитывал как потребности Украины, так и состояние оборонных ресурсов.

Также в Финляндии подтвердили, что продолжат участвовать в подготовке украинских военных в Великобритании в течение 2023 года.

Ранее мы сообщали, что Украина стала страной года по версии журнала The Economist.

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В статье: война с россией
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