В плен попал русский оккупант, который 5 раз пытался бежать из российского войска - ВИДЕО СБУ
Зато остался жив
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В плен СБУ попал оккупант, который 5 раз пытался пытавшийся бежать из армии РФ.
Он и его сослуживцы так боятся ВСУ, что после первого же боя все 135 новобранцев из его полка сдали оружие и отказались воевать.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
"Сколько раз меня пытались отправить на "передок", так я понимаю, что там… убегал. 5 раз меня находили и возвращали обратно", - рассказывает он сотрудникам СБУ.
В конце концов, он попал в плен к украинским силам обороны и остался жив.
Впрочем, когда поняли, что российское командование их просто так не отпустит – пытались бежать со своих подразделений.
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