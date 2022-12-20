В плен попал русский оккупант, который 5 раз пытался бежать из российского войска - ВИДЕО СБУ

В плен СБУ попал оккупант, который 5 раз пытался пытавшийся бежать из армии РФ.

Он и его сослуживцы так боятся ВСУ, что после первого же боя все 135 новобранцев из его полка сдали оружие и отказались воевать.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Сколько раз меня пытались отправить на "передок", так я понимаю, что там… убегал. 5 раз меня находили и возвращали обратно", - рассказывает он сотрудникам СБУ. В конце концов, он попал в плен к украинским силам обороны и остался жив.

Впрочем, когда поняли, что российское командование их просто так не отпустит – пытались бежать со своих подразделений.