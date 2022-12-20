Зеленский: Вернулся из Донбасса – из нашей Бахмутской крепости. Был там сегодня, чтобы поддержать наших бойцов
Вручил им награды
president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, посвященном трехсотым суткам полномасштабного вторжения России, прокомментировал свой визит в Бахмут – в одну из самых горячих точек фронта.
"Вернулся из Донбасса – из нашей Бахмутской крепости. Был там сегодня, чтобы поддержать наших бойцов, вручить государственные награды, поблагодарить их. Всех наших героев – тех, кто обороняет там не только Бахмут, не только наш Донбасс, но и всю Украину. Должны это понимать – абсолютно все.
Поддерживайте наш Бахмут – разорванный, но непокоренный – и его защитников.
Мы будем делать все возможное и невозможное, ожидаемое и неожиданное, чтобы у наших героев было все необходимое для побед. Для результатов, которых ожидают все украинцы.
Спасибо всем нашим воинам, защищающим крепость Бахмут!
Слава всем, кто сражается за наше государство! Слава нашему несокрушимому и прекрасному народу!", - сказал глава государства.
Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского.
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