УЕФА подтвердил отправку письма о рисках для Украины из-за давления на членов УАФ

УЕФА действительно подписал и отправил письмо УАФ с предупреждением о возможном исключении из организации.

"Мы можем подтвердить, что УЕФА подписал и отправил это письмо. У нас нет других комментариев", – сообщили в пресс-службе организации на запрос Трибуны.

Напомним, что ранее вице-президент УАФ Олег Протасов в Фейсбуке опубликовал письмо от ФИФА и УЕФА в адрес УАФ по поводу возможных неправомерных действий в отношении Ассоциации.

Организации выразили обеспокоенность по поводу возможного давления, которое создается на членов УАФ относительно проведения внеочередного Исполкома.

ФИФА и УЕФА напомнили, что украинская ассоциация должна осуществлять управление своими делами без влияния третьих сторон. Любое нарушение этого обязательства может привести к приостановлению членства УАФ в ФИФА и УЕФА в соответствии со ст. 16 Устава ФИФА и ст. 9 Устава УЕФА.

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УЕФА призвала разрешить ситуацию и дальше информировать о ходе событий.