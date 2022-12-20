УЕФА подтвердил отправку письма о рисках для Украины из-за давления на членов УАФ
УЕФА и ФИФА выразили обеспокоенность по поводу возможного давления, которое создается на членов УАФ
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УЕФА действительно подписал и отправил письмо УАФ с предупреждением о возможном исключении из организации.
"Мы можем подтвердить, что УЕФА подписал и отправил это письмо. У нас нет других комментариев", – сообщили в пресс-службе организации на запрос Трибуны.
Напомним, что ранее вице-президент УАФ Олег Протасов в Фейсбуке
Организации выразили обеспокоенность по поводу возможного давления, которое создается на членов УАФ относительно проведения внеочередного Исполкома.
ФИФА и УЕФА напомнили, что украинская ассоциация должна осуществлять управление своими делами без влияния третьих сторон. Любое нарушение этого обязательства может привести к приостановлению членства УАФ в ФИФА и УЕФА в соответствии со ст. 16 Устава ФИФА и ст. 9 Устава УЕФА.
УЕФА призвала разрешить ситуацию и дальше информировать о ходе событий.
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