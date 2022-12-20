  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина получит от Франции новую партию САУ Caesar с боеприпасами
В тренде

Украина получит от Франции новую партию САУ Caesar с боеприпасами

Общие новости
(1 голосов)

Заявление Эммануэль Макрона

Украина получит от Франции новую партию САУ Caesar с боеприпасами

Daniel Steger

UA-Футбол
Новина українською

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о том, что Украина получит новую партию самоходных артиллерийских установок "Caesar" с боеприпасами.

Часть этих САУ были первоначально изготовлены по заказу для Дании.

"Точное количество систем для Украины я пока назвать не готов. Это зависит от дальнейших переговоров с Копенгагеном", - отметил президент Франции Эммануэль Макрон.

Отметим, что сегодня, 20-го декабря, также стало известно о том, что очередной пакет помощи Украине готовит США. Что именно в него войдет – пока неизвестно.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ukraine NOW

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде