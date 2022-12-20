Украина получит от Франции новую партию САУ Caesar с боеприпасами

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о том, что Украина получит новую партию самоходных артиллерийских установок "Caesar" с боеприпасами.

Часть этих САУ были первоначально изготовлены по заказу для Дании.

"Точное количество систем для Украины я пока назвать не готов. Это зависит от дальнейших переговоров с Копенгагеном", - отметил президент Франции Эммануэль Макрон.

Отметим, что сегодня, 20-го декабря, также стало известно о том, что очередной пакет помощи Украине готовит США. Что именно в него войдет – пока неизвестно.