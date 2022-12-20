Украина получит от Франции новую партию САУ Caesar с боеприпасами
Заявление Эммануэль Макрона
Daniel Steger
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о том, что Украина получит новую партию самоходных артиллерийских установок "Caesar" с боеприпасами.
Часть этих САУ были первоначально изготовлены по заказу для Дании.
"Точное количество систем для Украины я пока назвать не готов. Это зависит от дальнейших переговоров с Копенгагеном", - отметил президент Франции Эммануэль Макрон.
Отметим, что сегодня, 20-го декабря, также стало известно о том, что очередной пакет помощи Украине готовит США. Что именно в него войдет – пока неизвестно.
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Источник:Ukraine NOW
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