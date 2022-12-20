Владимир Кличко: Война закончится в один прекрасный день. Тогда начнется правосудие. Безжалостное!
300 дней жестокой войны
instagram.com/klitschko
Легендарный экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Владимир Кличко в очередной раз в Twitter высказался о российском военном вторжении в Украину.
"300 дней жестокой войны. И тысячи жертв и тысячи преступлений. Эта война закончится в один прекрасный день. Тогда начнется правосудие. Безжалостное!" - написал Кличко.
Ранним утром 24 февраля россия осуществила ракетные обстрелы и авиабомбардировки большинства украинских городов, а затем начала полномасштабное военное вторжение. Война России против Украины длится уже 300-й день.
300 days of an atrocious war. And thousands of victims and thousands of crimes.— Klitschko (@Klitschko) December 20, 2022
This war will end one day. Then justice will begin. Relentless. #WeAreAllUkrainians #Ukraine pic.twitter.com/l6rPf4fQyP
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