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Владимир Кличко: Война закончится в один прекрасный день. Тогда начнется правосудие. Безжалостное!

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300 дней жестокой войны

Владимир Кличко: Война закончится в один прекрасный день. Тогда начнется правосудие. Безжалостное!

instagram.com/klitschko

Новина українською

Легендарный экс-чемпион мира в супертяжелом дивизионе Владимир Кличко в очередной раз в Twitter высказался о российском военном вторжении в Украину.

"300 дней жестокой войны. И тысячи жертв и тысячи преступлений. Эта война закончится в один прекрасный день. Тогда начнется правосудие. Безжалостное!" - написал Кличко.

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Ранним утром 24 февраля россия осуществила ракетные обстрелы и авиабомбардировки большинства украинских городов, а затем начала полномасштабное военное вторжение. Война России против Украины длится уже 300-й день.

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В статье: Владимир Кличко война с россией
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