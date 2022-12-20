После визита Зеленского в Бахмут в Кремле заявили, что Путин также был на передовой. Но СМИ узнали Ростов-на-Дону
Или у россиян "передовая" уже находится в Ростове-на-Дону
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После новости о том, что Зеленский в Бахмуте депутат российского парламента Андрей Гурулев написал, что Путин был "в зоне специальной военной операции".
Вечером уже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова Гурулева якобы правда: "Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу, то да".
Впрочем, российские исследователи изучили видео посещения Путиным штаба и пришли к выводу, что Путин посещал штаб войск Южного военного округа в Ростове-на-Дону.
"Большой круглый стол из штаба ПВО и интерьеры комнаты, в которой он расположен, совпадают с тем, что видно во время посещения Путиным штаба других родов войск.
Тот же штаб в ноябре посещал и министр обороны Сергей Шойгу
Тогда также утверждалось, что министр находится в "зоне проведения спецоперации"., - говорится в сообщении.
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