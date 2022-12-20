  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. После визита Зеленского в Бахмут в Кремле заявили, что Путин также был на передовой. Но СМИ узнали Ростов-на-Дону
В тренде

После визита Зеленского в Бахмут в Кремле заявили, что Путин также был на передовой. Но СМИ узнали Ростов-на-Дону

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Или у россиян "передовая" уже находится в Ростове-на-Дону

После визита Зеленского в Бахмут в Кремле заявили, что Путин также был на передовой. Но СМИ узнали Ростов-на-Дону

Getty Images

Новина українською

После поездки президента Владимира Зеленского в Бахмут в сети появилась информация, что российский диктатор Владимир Путин тоже был на фронте, однако журналисты-расследователи уверяют, что это был Ростов-на-Дону.

После новости о том, что Зеленский в Бахмуте депутат российского парламента Андрей Гурулев написал, что Путин был "в зоне специальной военной операции".

Вечером уже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова Гурулева якобы правда: "Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу, то да".

Впрочем, российские исследователи изучили видео посещения Путиным штаба и пришли к выводу, что Путин посещал штаб войск Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

"Большой круглый стол из штаба ПВО и интерьеры комнаты, в которой он расположен, совпадают с тем, что видно во время посещения Путиным штаба других родов войск.

Тот же штаб в ноябре посещал и министр обороны Сергей Шойгу

Тогда также утверждалось, что министр находится в "зоне проведения спецоперации"., - говорится в сообщении.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде