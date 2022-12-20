США анонсировали новый пакет помощи Украине. CNN пишет, что в него войдут системы ПВО Patriot
Также в этот пакет могут войти высокоточные бомбы
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Соединенные Штаты анонсировали новый пакет военной помощи, но его содержание и сроки поставки будут объявлены позже.
Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, сообщает "Голос Америки".
"В ближайшие дни мы объявим о еще одном пакете помощи в сфере безопасности. Когда он будет сформирован, мы сможем говорить о содержании, сумме и сроках, чтобы украинские военные получили оборудование как можно быстрее", - отметил Кирби.
Интересно, что авторитетный американский канал СNN при этом сообщает, что Вашингтон намерен включить в новый пакет военной помощи Украине системы противовоздушной обороны Patriot и электронное оборудование, которое может превратить неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы".
Об этом телеканал со ссылкой на собственные источники.
В частности, системы Joint Direct Attack Munitions (JDAM) превращают неуправляемые снаряды в боеприпасы, которые можно точно навести на цель.
"Высокоточные снаряды могли бы помочь Украине атаковать российские оборонные линии или другие крупные цели. Но их нужно сбросить с истребителей, что остается серьезной проблемой из-за собственной ПВО России", - отметили американские чиновники.
Впрочем, отмечается, что украинские военные очень изобретательны и уже не раз использовали западное оружие необычным, но эффективным способом. Так, Воздушные силы Украины адаптировали истребители МиГ-29 для запуска ракеты HARM.
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