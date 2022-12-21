Уоллес: Россия потеряла более 100 000 убитых, раненых и дезертиров, а Герасимова могут уволить
Россия не смогла добиться своих стратегических целей в войне и "стремительно" теряет войска и военное командование
фото из свободных источников
Начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова могут уволить.
Как сообщает НВ, об этом информирует Sky News.
Как отмечается, об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время выступления в Палате общин во вторник, 20 декабря.
По его словам, Россия не смогла добиться своих стратегических целей в войне и "стремительно" теряет войска и военное командование. Он отметил, что на сегодняшний день Кремль устранил всех командующих оперативными направлениями, которые занимали должности 24 февраля.
"Россия потеряла значительное количество генералов и командующих. Ходят слухи об увольнении генерала Герасимова, поскольку Путин отказывается от ответственности за продолжающийся в Украине военный провал. Высокий уровень смертности и рост общественного недовольства продолжается", – сказал Уоллес.
Министр заявил, что более 100 000 россиян погибли, получили ранения или дезертировали, ВСУ уничтожили более 4500 бронированных машин, а также более 140 вертолетов и самолетов.
"Каждый день появляется все больше обвинений в изнасилованиях, произвольных задержаниях, пытках, жестоком обращении, смертях во время заключения и безсудных казнях. Есть доказательства незарегистрированных мест массовых захоронений, Россия также уничтожила 200 украинских культурных объектов", – резюмировал он.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, на 19 декабря украинские военнослужащие ликвидировали 99 230 оккупантов.
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