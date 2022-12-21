СМИ: Зеленский сегодня, 21 декабря, посетит Вашингтон
Это может быть первая заграничная командировка Президента Украины с 24-го февраля
Telegram Zelenskiy / Official
В среду, 21-го декабря, президент Украины Владимир Зеленский посетит столицу США Вашингтон, где выступит перед Конгрессом. Об этом сообщают издания Axios и CNN.
Планируется, что Зеленский выступит с речью на совместном заседании обеих палат Конгресса. Если информация подтвердится, то это будет первая заграничная поездка президента Украины, начиная с 24-го февраля 2022-го года.
Напомним, что сегодня ранее защитники Бахмута передали президенту флаг Конгресса США во время визита Зеленского на передовую.
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Источник:Ukraine NOW
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