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СМИ: Зеленский сегодня, 21 декабря, посетит Вашингтон

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Это может быть первая заграничная командировка Президента Украины с 24-го февраля

СМИ: Зеленский сегодня, 21 декабря, посетит Вашингтон

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В среду, 21-го декабря, президент Украины Владимир Зеленский посетит столицу США Вашингтон, где выступит перед Конгрессом. Об этом сообщают издания Axios и CNN.

Планируется, что Зеленский выступит с речью на совместном заседании обеих палат Конгресса. Если информация подтвердится, то это будет первая заграничная поездка президента Украины, начиная с 24-го февраля 2022-го года.

Напомним, что сегодня ранее защитники Бахмута передали президенту флаг Конгресса США во время визита Зеленского на передовую.

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В статье: война с россией
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Источник:
Ukraine NOW

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