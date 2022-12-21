СМИ: Зеленский сегодня, 21 декабря, посетит Вашингтон

В среду, 21-го декабря, президент Украины Владимир Зеленский посетит столицу США Вашингтон, где выступит перед Конгрессом. Об этом сообщают издания Axios и CNN.

Планируется, что Зеленский выступит с речью на совместном заседании обеих палат Конгресса. Если информация подтвердится, то это будет первая заграничная поездка президента Украины, начиная с 24-го февраля 2022-го года.

Напомним, что сегодня ранее защитники Бахмута передали президенту флаг Конгресса США во время визита Зеленского на передовую.