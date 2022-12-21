Зеленский вылетел в США. Байден объявит о передаче Patriot – CNN

Американские СМИ, в частности CNN, сообщают, что в среду, 21 декабря, в Вашингтон прибудет президент Украины Владимир Зеленский. По всей вероятности, он уже вылетел военным транспортным самолетом с американской базы в Германии Рамштайн.

CNN отмечает, что информация о визите "была строго секретной из соображений безопасности". Если информация источников подтвердится, это будет первый зарубежный визит президента Украины с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Сообщается, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала всех конгрессменов физически присутствовать на Капитолийском холме сегодня, 21 декабря.

Ожидается, что Зеленский выступит перед Конгрессом и Сенатом, поблагодарит США за помощь и расскажет, для чего Украине нужно еще большее финансирование на 2023 год.

CNN со ссылками на два источника сообщает, что визит Зеленского должен совпасть с объявлением администрацией США о новом пакете оборонной помощи Украине, включающем зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Эта система считается одним из наиболее эффективных средств дальнего действия для защиты воздушного пространства от приближающихся баллистических и крылатых ракет, а также самолетов. Из-за своей большой дальности и большой высоты Patriot потенциально может сбивать российские ракеты и самолеты далеко от намеченных целей на территории Украины.