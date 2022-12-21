Зеленский вылетел в США. Байден объявит о передаче Patriot – CNN
Первый зарубежный визит президента с 24 февраля
фото - Getty Images
Американские СМИ, в частности CNN, сообщают, что в среду, 21 декабря, в Вашингтон прибудет президент Украины Владимир Зеленский. По всей вероятности, он уже вылетел военным транспортным самолетом с американской базы в Германии Рамштайн.
CNN отмечает, что информация о визите "была строго секретной из соображений безопасности". Если информация источников подтвердится, это будет первый зарубежный визит президента Украины с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.
Сообщается, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала всех конгрессменов физически присутствовать на Капитолийском холме сегодня, 21 декабря.
Ожидается, что Зеленский выступит перед Конгрессом и Сенатом, поблагодарит США за помощь и расскажет, для чего Украине нужно еще большее финансирование на 2023 год.
CNN со ссылками на два источника сообщает, что визит Зеленского должен совпасть с объявлением администрацией США о новом пакете оборонной помощи Украине, включающем зенитно-ракетные комплексы Patriot.
Эта система считается одним из наиболее эффективных средств дальнего действия для защиты воздушного пространства от приближающихся баллистических и крылатых ракет, а также самолетов. Из-за своей большой дальности и большой высоты Patriot потенциально может сбивать российские ракеты и самолеты далеко от намеченных целей на территории Украины.
Популярное сейчас
- Экстаз не только в Буэнос-Айресе. Огромная толпа встретила сборную Марокко из ЧМ-2022
- Гол Ярмоленко не помог Аль-Айну добыть победу в матче чемпионата ОАЭ - ВИДЕО
- Антимонопольный комитет оштрафовал на 93 млн грн участников тендера по реконструкции стадиона Авангард в Ровно
- "Точно отрабатывает "ахметовские деньги". Владелец Ингульца ответил Гордону
- Красотка дня. Неподражаемая Антонелла Рокуццо - жена Лионеля Месси. ФОТО
- Красотка дня. Знаменитая жена-актриса главной звезды сборной Марокко. ФОТО
Новости по теме
- 08:36 Украинские Сильные договоренности, глобальный саммит мира, Украина на G7. О чем Зеленский говорил с Байденом
- 19:09 Украинские Зеленский о взрыве в Польше: Не сомневаюсь, что это была не наша ракета
- 22:46 Украинские Financial Times: НАТО трудно найти системы ПВО для Украины, такое оружие в дефиците