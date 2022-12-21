Зеленский вылетел в США. Байден объявит о передаче Patriot

Американские СМИ, в частности CNN, сообщают, что в среду, 21 декабря, в Вашингтон прибудет президент Украины Владимир Зеленский. По всей вероятности, он уже вылетел военным транспортным самолетом с американской базы в Германии Рамштайн.

CNN отмечает, что информация о визите "была строго секретной из соображений безопасности". Если информация источников подтвердится, это будет первый зарубежный визит президента Украины с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Также информацию про визит в США подтвердил сам Зеленский.

Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності ????????. Зокрема, із @POTUS обговоримо співпрацю ???????? та ????????. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2022

Сообщается, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала всех конгрессменов физически присутствовать на Капитолийском холме сегодня, 21 декабря.

Ожидается, что Зеленский выступит перед Конгрессом и Сенатом, поблагодарит США за помощь и расскажет, для чего Украине нужно еще большее финансирование на 2023 год.

CNN со ссылками на два источника сообщает, что визит Зеленского должен совпасть с объявлением администрацией США о новом пакете оборонной помощи Украине, включающем зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Эта система считается одним из наиболее эффективных средств дальнего действия для защиты воздушного пространства от приближающихся баллистических и крылатых ракет, а также самолетов. Из-за своей большой дальности и большой высоты Patriot потенциально может сбивать российские ракеты и самолеты далеко от намеченных целей на территории Украины.