Зеленский вылетел в США. Байден объявит о передаче Patriot
Первый зарубежный визит президента с 24 февраля
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Американские СМИ, в частности CNN, сообщают, что в среду, 21 декабря, в Вашингтон прибудет президент Украины Владимир Зеленский. По всей вероятности, он уже вылетел военным транспортным самолетом с американской базы в Германии Рамштайн.
CNN отмечает, что информация о визите "была строго секретной из соображений безопасности". Если информация источников подтвердится, это будет первый зарубежный визит президента Украины с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.
Также информацию про визит в США подтвердил сам Зеленский.
Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності ????????. Зокрема, із @POTUS обговоримо співпрацю ???????? та ????????. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 21, 2022
Сообщается, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала всех конгрессменов физически присутствовать на Капитолийском холме сегодня, 21 декабря.
Ожидается, что Зеленский выступит перед Конгрессом и Сенатом, поблагодарит США за помощь и расскажет, для чего Украине нужно еще большее финансирование на 2023 год.
CNN со ссылками на два источника сообщает, что визит Зеленского должен совпасть с объявлением администрацией США о новом пакете оборонной помощи Украине, включающем зенитно-ракетные комплексы Patriot.
Эта система считается одним из наиболее эффективных средств дальнего действия для защиты воздушного пространства от приближающихся баллистических и крылатых ракет, а также самолетов. Из-за своей большой дальности и большой высоты Patriot потенциально может сбивать российские ракеты и самолеты далеко от намеченных целей на территории Украины.
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