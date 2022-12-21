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Зеленский вылетел в США. Байден объявит о передаче Patriot

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(2 голосов)

Первый зарубежный визит президента с 24 февраля

Зеленский вылетел в США. Байден объявит о передаче Patriot

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Американские СМИ, в частности CNN, сообщают, что в среду, 21 декабря, в Вашингтон прибудет президент Украины Владимир Зеленский. По всей вероятности, он уже вылетел военным транспортным самолетом с американской базы в Германии Рамштайн.

CNN отмечает, что информация о визите "была строго секретной из соображений безопасности". Если информация источников подтвердится, это будет первый зарубежный визит президента Украины с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Также информацию про визит в США подтвердил сам Зеленский.

Сообщается, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала всех конгрессменов физически присутствовать на Капитолийском холме сегодня, 21 декабря.

Ожидается, что Зеленский выступит перед Конгрессом и Сенатом, поблагодарит США за помощь и расскажет, для чего Украине нужно еще большее финансирование на 2023 год.

CNN со ссылками на два источника сообщает, что визит Зеленского должен совпасть с объявлением администрацией США о новом пакете оборонной помощи Украине, включающем зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Эта система считается одним из наиболее эффективных средств дальнего действия для защиты воздушного пространства от приближающихся баллистических и крылатых ракет, а также самолетов. Из-за своей большой дальности и большой высоты Patriot потенциально может сбивать российские ракеты и самолеты далеко от намеченных целей на территории Украины.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Джо Байден
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Комментарии (3)
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nadobi (Полтава)
21.12.2022 в 09:12
Надеюсь выделят не только, чтобы Киев закрыть
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0
0
Sins (Кропивницкий)
21.12.2022 в 08:23
Дай Боже!!!
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+1
0
avatar
2.dc (Николаев)
21.12.2022 в 08:41
+1, держим пальчики, чтобы все получилось …
Ответить
0
0

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