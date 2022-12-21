Ярмоленко - звездам РФ: Е****ы, может как-то прокомментируете это видео
От отмеченных россиян - никакой реакции
Фото: alainfcae
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко опубликовал видео в своем Instagram, на котором видно, как после очередного российского обстрела родители пытаются спасти свою дочь. Футболист отметил в истории инстаграм-аккаунты российских футболистов Антона Шунина, Дмитрия Тарасова и рэпера Тимати и написал:
"Е****ы, может прокомментируете как-то это видео?", - подписал жуткие кадры украине.
От отмеченных звезд России, естественно, никакой реакции не было.
К слову, вчера, 20 декабря, Андрея Ярмоленко забил за "Аль-Айн", но команда сыграла вничью.
???? Андрій Ярмоленко опублікував у своїй інсті відео чергового російського обстрілу України та звернувся до російських футболістів Тарасова й Шуніна, а також репера Тіматі. pic.twitter.com/9Z0YVpRYRp— UA-Футбол (@ua_football) December 21, 2022
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