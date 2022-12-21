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Ярмоленко - звездам РФ: Е****ы, может как-то прокомментируете это видео

Общие новости
(2 голосов)

От отмеченных россиян - никакой реакции

Ярмоленко - звездам РФ: Е****ы, может как-то прокомментируете это видео

Фото: alainfcae

Новина українською

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко опубликовал видео в своем Instagram, на котором видно, как после очередного российского обстрела родители пытаются спасти свою дочь. Футболист отметил в истории инстаграм-аккаунты российских футболистов Антона Шунина, Дмитрия Тарасова и рэпера Тимати и написал:

"Е****ы, может прокомментируете как-то это видео?", - подписал жуткие кадры украине.

От отмеченных звезд России, естественно, никакой реакции не было.

К слову, вчера, 20 декабря, Андрея Ярмоленко забил за "Аль-Айн", но команда сыграла вничью.

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В статье: Андрей Ярмоленко Аль-Айн (ОАЭ) война с россией
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Источник:
yarmolenkoandrey

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Комментарии (3)
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Sisiha (Львов)
21.12.2022 в 09:48
Всех кто сейчас будет комментировать считать ебл анами или нет?
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Spokoyno (Київ)
21.12.2022 в 09:06
ОРКИ - вірні раби свого царя Ірода! Тому можуть тікати лише за його згодою!
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Tasha19
21.12.2022 в 08:55
А здавалось, час звернень до руських вже давно минув.
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