Белый дом анонсировал передачу Украине Patriot

Белый дом выступил с официальным заявлением о визите президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон .

Чиновники администрации Байдена подтвердили, что Зеленский посетит США по приглашению президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Этот визит должен подтвердить неизменную приверженность США Украине.

"Программа будет включать в себя встречу с Байденом, его ключевыми членами команды по национальной безопасности и кабинету, встречу с прессой, а также позже подняться на Капитолийский холм и принять участие в Конгрессе. Байден и Зеленский проведут глубокую стратегическую дискуссию о будущих перспективах на поле боя, возможности обучения, которые США и союзники продолжают оказывать украинским военным, санкциям России, а также помощи в экономическом и энергетическом секторах, а также гуманитарной помощи", - говорится в заявлении.

Белый Дом анонсирует, что Байден объявит о новом пакете военной помощи почти на 2 млрд долларов. Он будет содержать ракетную батарею Patriot. Обучение работе с ней будет проходить в третьей стране. Также США продолжат отдавать приоритет другим формам поддержки украинского ПВО, включая NASAMS, HAWK, Stinger и БПЛА.

В ходе Конгресса, на котором должен присутствовать Зеленский, ожидается выделение дополнительной помощи Украине на 2023 год на сумму более 40 млрд долларов.