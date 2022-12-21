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Белый дом анонсировал передачу Украине Patriot

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США помогают Украине защититься от российских атак

Белый дом анонсировал передачу Украине Patriot

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Белый дом выступил с официальным заявлением о визите президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Чиновники администрации Байдена подтвердили, что Зеленский посетит США по приглашению президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Этот визит должен подтвердить неизменную приверженность США Украине.

"Программа будет включать в себя встречу с Байденом, его ключевыми членами команды по национальной безопасности и кабинету, встречу с прессой, а также позже подняться на Капитолийский холм и принять участие в Конгрессе.

Байден и Зеленский проведут глубокую стратегическую дискуссию о будущих перспективах на поле боя, возможности обучения, которые США и союзники продолжают оказывать украинским военным, санкциям России, а также помощи в экономическом и энергетическом секторах, а также гуманитарной помощи", - говорится в заявлении.

Белый Дом анонсирует, что Байден объявит о новом пакете военной помощи почти на 2 млрд долларов. Он будет содержать ракетную батарею Patriot. Обучение работе с ней будет проходить в третьей стране. Также США продолжат отдавать приоритет другим формам поддержки украинского ПВО, включая NASAMS, HAWK, Stinger и БПЛА.

В ходе Конгресса, на котором должен присутствовать Зеленский, ожидается выделение дополнительной помощи Украине на 2023 год на сумму более 40 млрд долларов.

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В статье: война с россией
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