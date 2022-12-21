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Уже больше трех тысяч уничтоженных танков. Генштаб обновил информацию о потерях врага

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Обновление от Генерального штаба ВСУ

Уже больше трех тысяч уничтоженных танков. Генштаб обновил информацию о потерях врага

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил информацию о потерях россиян с начала полномасштабной войны в Украине.

За сутки было ликвидировано еще 510 оккупантов, а также семь танков. По последнему показателю ВСУ пересекли отметку в 3 тысячи уничтоженных.

  • личного состава – около 99740 (+510) человек ликвидировано.
  • танков ‒ 3002 (+7) ед.
  • боевых бронированных машин – 5979 (+5) ед.
  • артиллерийских систем – 1972 (+12) ед.
  • РСЗО – 412 (+2) ед.
  • средства ПВО – 212 (+0) ед.
  • самолетов – 282 (+1) ед.
  • вертолетов – 267 (+1) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1688 (+8).
  • крылатые ракеты – 653 (+0).
  • корабли /катера ‒ 16 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4608 (+9) ед.
  • специальная техника – 178 (+1).

Генштаб отмечает, что данные уточняются.

Ранее мы сообщали, что Белый дом анонсировал передачу Украине Patriot.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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