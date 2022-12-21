Уже больше трех тысяч уничтоженных танков. Генштаб обновил информацию о потерях врага

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил информацию о потерях россиян с начала полномасштабной войны в Украине.

За сутки было ликвидировано еще 510 оккупантов, а также семь танков. По последнему показателю ВСУ пересекли отметку в 3 тысячи уничтоженных.

личного состава – около 99740 (+510) человек ликвидировано.

танков ‒ 3002 (+7) ед.

боевых бронированных машин – 5979 (+5) ед.

артиллерийских систем – 1972 (+12) ед.

РСЗО – 412 (+2) ед.

средства ПВО – 212 (+0) ед.

самолетов – 282 (+1) ед.

вертолетов – 267 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1688 (+8).

крылатые ракеты – 653 (+0).

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 4608 (+9) ед.

специальная техника – 178 (+1).

Генштаб отмечает, что данные уточняются.