Уже больше трех тысяч уничтоженных танков. Генштаб обновил информацию о потерях врага
Обновление от Генерального штаба ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил информацию о потерях россиян с начала полномасштабной войны в Украине.
За сутки было ликвидировано еще 510 оккупантов, а также семь танков. По последнему показателю ВСУ пересекли отметку в 3 тысячи уничтоженных.
- личного состава – около 99740 (+510) человек ликвидировано.
- танков ‒ 3002 (+7) ед.
- боевых бронированных машин – 5979 (+5) ед.
- артиллерийских систем – 1972 (+12) ед.
- РСЗО – 412 (+2) ед.
- средства ПВО – 212 (+0) ед.
- самолетов – 282 (+1) ед.
- вертолетов – 267 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1688 (+8).
- крылатые ракеты – 653 (+0).
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 4608 (+9) ед.
- специальная техника – 178 (+1).
Генштаб отмечает, что данные уточняются.
Ранее мы сообщали, что Белый дом
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