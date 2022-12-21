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Россияне атаковали около 25 населенных пунктов, авиация ВСУ нанесла 22 удара - Генштаб

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(1 голосов)

Ракетные войска били по пунктам управления

Россияне атаковали около 25 населенных пунктов, авиация ВСУ нанесла 22 удара - Генштаб

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Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке среды, 21 декабря, сообщает, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки россиян в районах 25 населенных пунктов.

В частности, враг пытался наступать у Масютовки Харьковской области; Подкуйчанского, Дибровы и Белогоровки на Луганщине и Верхнекаменского, Веселого, Яковлевки, Бахмутского, Бахмута, Водяного, Песков, Невельского, Марьинки, Новомихайловки и Пречистовки Донецкой области.

Во вторник россияне нанесли 5 ракетных и 16 авиационных ударов, а также совершили 61 обстрел из реактивных систем залпового огня. В результате большие повреждения получила гражданская инфраструктура и пострадало мирное население городов Херсон, Константиновка и Волчанск.

В свою очередь, авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов армии РФ.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили склад боеприпасов, 3 пункта управления и 10 районов сосредоточения живой силы оккупантов.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Комментарии (1)
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nadobi (Полтава)
21.12.2022 в 09:51
61 против 22 - маловато как то?
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