Россияне атаковали около 25 населенных пунктов, авиация ВСУ нанесла 22 удара - Генштаб
Ракетные войска били по пунктам управления
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке среды, 21 декабря, сообщает, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки россиян в районах 25 населенных пунктов.
В частности, враг пытался наступать у Масютовки Харьковской области; Подкуйчанского, Дибровы и Белогоровки на Луганщине и Верхнекаменского, Веселого, Яковлевки, Бахмутского, Бахмута, Водяного, Песков, Невельского, Марьинки, Новомихайловки и Пречистовки Донецкой области.
Во вторник россияне нанесли 5 ракетных и 16 авиационных ударов, а также совершили 61 обстрел из реактивных систем залпового огня. В результате большие повреждения получила гражданская инфраструктура и пострадало мирное население городов Херсон, Константиновка и Волчанск.
В свою очередь, авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов армии РФ.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили склад боеприпасов, 3 пункта управления и 10 районов сосредоточения живой силы оккупантов.
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